В Европе произошел сбой расчетов картами Visa
1 июня, 2018, 22:22
Клиенты платежной системы Visa заявляют о массовых сбоях во время расчетов банковскими картами в странах Европы
Об этом сообщает BBC.
Европейский регулятор платежных систем отметил, что проблема ограничивается только картами Visa.
"В настоящее время мы столкнулись с нарушением в обслуживании, которое мешает обработке некоторых транзакций. Мы расследуем причину и работаем, чтобы как можно скорее урегулировать ситуацию", — сообщили в Visa.
Некоторые магазины предупреждают клиентов о невозможности проведения платежей с помощью банковских карт. В частности, сообщается, что проблемы возникают преимущественно при бесконтактных платежах.
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