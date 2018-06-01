В Европе произошел сбой расчетов картами Visa

1 июня, 2018, 22:22

Клиенты платежной системы Visa заявляют о массовых сбоях во время расчетов банковскими картами в странах Европы

Об этом сообщает BBC.

Европейский регулятор платежных систем отметил, что проблема ограничивается только картами Visa.

"В настоящее время мы столкнулись с нарушением в обслуживании, которое мешает обработке некоторых транзакций. Мы расследуем причину и работаем, чтобы как можно скорее урегулировать ситуацию", — сообщили в Visa.

Некоторые магазины предупреждают клиентов о невозможности проведения платежей с помощью банковских карт. В частности, сообщается, что проблемы возникают преимущественно при бесконтактных платежах.