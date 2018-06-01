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В Европе произошел сбой расчетов картами Visa

Клиенты платежной системы Visa заявляют о массовых сбоях во время расчетов банковскими картами в странах Европы

Об этом сообщает BBC.

Европейский регулятор платежных систем отметил, что проблема ограничивается только картами Visa.

"В настоящее время мы столкнулись с нарушением в обслуживании, которое мешает обработке некоторых транзакций. Мы расследуем причину и работаем, чтобы как можно скорее урегулировать ситуацию", — сообщили в Visa.

Некоторые магазины предупреждают клиентов о невозможности проведения платежей с помощью банковских карт. В частности, сообщается, что проблемы возникают преимущественно при бесконтактных платежах.

 

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