В этом году на Донбассе погибло 2 детей, а 10 - получили ранения
1 июня, 2018, 14:55
С начала года на Донбассе в результате боевых действий погибло как минимум 2 детей, еще 10 получили ранения
Об этом сообщил замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хук, передает Интерфакс-Украина.
"За прошлый год СММ зафиксировали 87 погибших и 399 раненых гражданских. В этом году уже зафиксировали 28 погибших и 87 раненых меред мирных жителей. Включая детей... В 2017 году СММ ОБСЕ подтвердила смерти минимум 3 детей, ранения - 39. В этом году мы зафиксировали уже 2 погибших и 10 раненых среди детей", - сообщил Хук.
Замглавы миссии также призвал развести силы и средства, отвести тяжелое вооружение, осуществить разминирование для избежания жертв среди мирного населения.
- Напомним, за время вооруженной агрессии России на территории Донбасса погибло более 240 детей.
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