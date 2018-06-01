В больнице Днепра умер боец ООС, который закрыл собой от мины дочь-медика
Об этом сообщил в Facebook главный врач медучреждения Сергей Рыженко.
Во время внезапного обстрела военный накрыл собой свою дочь - санинструктора этой же воинской части.
"Николай, старший сержант, 48 лет из Кировоградской области. Дочь - Ярослава, санинструктор той же части. Внезапный артобстрел не оставлял шансов. Николай своим телом накрыл дочь. У него тяжелое осколочное ранение головы. У дочери - акубаротравма, сотрясение. Мина взорвалась в трех метрах от них. Доставленные 25 мая в Мечникова ", - написал Рыженко.
По словам врача, девушка выздоравливает, однако жизнь ее отца несмотря на все усилия спасти не удалось.
"Ярослава выздоравливает. Отец перенес множество операций в Мечникова. Сегодня ночью все лучшие реаниматологи во главе с Игорем Йовенко четыре раза запускали его сердце. Еще один Герой стал жертвой, защищая будущее Украины и своей семьи", - подытожил медик.
- Напомним, ранее сообщалось, что 1 июня в Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова умерли двое других бойцов ООС.
- 31 мая в результате боевых действий на Донбассе трое украинских военных получили ранения.
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