В 29 украинских и 42 иностранных городах пройдет акция в поддержку Сенцова. Перечень
Об этом сообщает группа Save Oleg Sentsov в Facebook.
В акции примут участие 42 иностранных города, среди них 21 столица. Перечень можно посмотреть здесь.
В частности, на улицы для поддержки Сенцова выйдут граждане Австралии, США, Грузии, Израиля, Франции, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Канады, Португалии, Великобритании, Греции, Австрии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Эстонии, Литвы, Латвии, Италии и Бельгии.
Акции также пройдут в 3 российских городах: в Санкт-Петербурге, Москве и Казани.
В Украине акцию поддержали 29 городов: Винница, Мариуполь, Краматорск, Одесса, Черкассы, Тернополь, Чернигов, Харьков, Хмельницкий, Львов, Луцк, Киев, Днепропетровск, Житомир, Острог, Полтава, Кривой Рог, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Прибирск, Черновцы, Ровно, Сумы, Ужгород, Бердянск, Херсон, Николаев.
- Напомним, по всей Канаде 4 дня продлятся акции в поддержку Сенцова и других политзаключенных.
- Акция поддержки Сенцова с требованиями освободить политзаключенных Кремля также пройдет под Белым домом.
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