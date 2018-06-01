В 29 украинских и 42 иностранных городах пройдет акция в поддержку Сенцова. Перечень

1 июня, 2018, 14:45

1-2 июня по всему миру пройдут акции в поддержку украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщает группа Save Oleg Sentsov в Facebook.

В акции примут участие 42 иностранных города, среди них 21 столица. Перечень можно посмотреть здесь.

В частности, на улицы для поддержки Сенцова выйдут граждане Австралии, США, Грузии, Израиля, Франции, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Канады, Португалии, Великобритании, Греции, Австрии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Эстонии, Литвы, Латвии, Италии и Бельгии.

Акции также пройдут в 3 российских городах: в Санкт-Петербурге, Москве и Казани.

В Украине акцию поддержали 29 городов: Винница, Мариуполь, Краматорск, Одесса, Черкассы, Тернополь, Чернигов, Харьков, Хмельницкий, Львов, Луцк, Киев, Днепропетровск, Житомир, Острог, Полтава, Кривой Рог, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Прибирск, Черновцы, Ровно, Сумы, Ужгород, Бердянск, Херсон, Николаев.