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Уровень загрязнения воздуха в Киеве в 4-5 раз превышает норму. Список улиц


фото: texty.org
В столице уровень загрязнения воздуха азотом и формальдегидом в 4-5 раз превышает предельно допустимую концентрацию

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 30 мая в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", - говорится в сообщении.

По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, в течение 30-31 мая уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-6 среднесуточных ПДК (предельно допустимых концентраций). В районах: Бессарабской, Демеевской площадей и Победы, Оболонского проспекта и улиц Довженко, Попудренко, Скляренко.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 4-5 среднесуточных ПДК. В районах: Бессарабской, Демеевской площадей и Победы, Оболонского проспекта, бульвара Леси Украинки и улицы Довженко.

Такие метеорологические условия (поле повышенного давления, ночная приземная инверсия и высокая температура воздуха) воздержатся, по прогнозу синоптиков, до 4 июня.

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