Уровень загрязнения воздуха в Киеве в 4-5 раз превышает норму. Список улиц
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"С 30 мая в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", - говорится в сообщении.
По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, в течение 30-31 мая уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-6 среднесуточных ПДК (предельно допустимых концентраций). В районах: Бессарабской, Демеевской площадей и Победы, Оболонского проспекта и улиц Довженко, Попудренко, Скляренко.
Уровень загрязнения формальдегидом достиг 4-5 среднесуточных ПДК. В районах: Бессарабской, Демеевской площадей и Победы, Оболонского проспекта, бульвара Леси Украинки и улицы Довженко.
Такие метеорологические условия (поле повышенного давления, ночная приземная инверсия и высокая температура воздуха) воздержатся, по прогнозу синоптиков, до 4 июня.
- 17 мая Европейская комиссия подала иски против шести стран за несоблюдение стандартов качества воздуха ЕС.
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