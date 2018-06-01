Украинский омбудсмен просит Россию пустить ее к Сенцову

1 июня, 2018, 21:00

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к советнику президента России Михаилу Федотову с просьбой организовать ее визит к Олегу Сенцову

Об этом шла речь во время телефонного разговора Денисовой с Федотовым, информирует пресс-служба омбудсмена.

"Есть информация, что состояние здоровья Олега Сенцова значительно ухудшилось, но, к сожалению, мы пока не имели возможности это проверить", - сказала Денисова.

Уполномоченный обратилась к Федотову с просьбой максимально посодействовать в организации ее визитов к заключенным украинцам. Федотов заверил, что написал нужные запросы.

Федотов заверил, что украинской стороне пришлют и результаты медицинского обследования Сенцова.

Как сообщил адвокат Александра Кольченко Андрей Лепехин, состояние здоровья Александра Кольченко на сегодня удовлетворительное.

Об этом адвокат рассказал в телефонном разговоре представителю уполномоченного по правам человека Вячеславу Петлеванному .

Лепехин также отметил, что у него нет ограничений в посещении своего подзащитного. Никаких жалоб на отношение, условия содержания, со слов адвоката, у Кольченко нет.

На вопрос, заставляет ли Кольченко руководство учреждения принять российское гражданство, Лепехин ответил: "Я не имею никакой информации об этом, заявлений по этому поводу от моего подзащитного не было".