Украинский омбудсмен просит Россию пустить ее к Сенцову
Об этом шла речь во время телефонного разговора Денисовой с Федотовым, информирует пресс-служба омбудсмена.
"Есть информация, что состояние здоровья Олега Сенцова значительно ухудшилось, но, к сожалению, мы пока не имели возможности это проверить", - сказала Денисова.
Уполномоченный обратилась к Федотову с просьбой максимально посодействовать в организации ее визитов к заключенным украинцам. Федотов заверил, что написал нужные запросы.
Федотов заверил, что украинской стороне пришлют и результаты медицинского обследования Сенцова.
Как сообщил адвокат Александра Кольченко Андрей Лепехин, состояние здоровья Александра Кольченко на сегодня удовлетворительное.
Об этом адвокат рассказал в телефонном разговоре представителю уполномоченного по правам человека Вячеславу Петлеванному .
Лепехин также отметил, что у него нет ограничений в посещении своего подзащитного. Никаких жалоб на отношение, условия содержания, со слов адвоката, у Кольченко нет.
На вопрос, заставляет ли Кольченко руководство учреждения принять российское гражданство, Лепехин ответил: "Я не имею никакой информации об этом, заявлений по этому поводу от моего подзащитного не было".
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- В ПАСЕ требуют немедленно освободить Сенцова.
- У украинского омбудсмена открыли производство из-за нарушения Россией прав Сенцова и Кольченко.
- Похищенный российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Телеканал "Еспресо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Фигурант "дела 26 марта" Зимовец объявил голодовку в поддержку Сенцова.
- 31 мая незаконно заключенный в России украинец Александр Кольченко объявил голодовку в поддержку другого украинского политзаключенного - режиссера Олега Сенцова.
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