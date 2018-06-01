Украинская художница перекрашивает идеальные лица Барби на реалистичные

1 июня, 2018, 16:34

Украинская художница Ольга Каменецкая перекрашивает Барби и добавляет новым лицам "недостатки" из реальной жизни

Фото кукол девушка публикует в своем Instagram-аккаунте.

Превращение Барби изначально было увлечением. Сейчас это стало для нее профессией.

Сначала ольга удаляет всю краску с лиц кукол. Дальше она рисует новые глаза, нос, брови и рот, но не делает их идеальными. Она добавляет к новой внешности куклы те "недостатки", которые часто встречаются в реальной жизни. Это добавляет харизмы кукле.

Также художница экспериментирует с прическами и одеждой кукол.