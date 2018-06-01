Украинская художница перекрашивает идеальные лица Барби на реалистичные
1 июня, 2018, 16:34
Украинская художница Ольга Каменецкая перекрашивает Барби и добавляет новым лицам "недостатки" из реальной жизни
Фото кукол девушка публикует в своем Instagram-аккаунте.
Превращение Барби изначально было увлечением. Сейчас это стало для нее профессией.
Сначала ольга удаляет всю краску с лиц кукол. Дальше она рисует новые глаза, нос, брови и рот, но не делает их идеальными. Она добавляет к новой внешности куклы те "недостатки", которые часто встречаются в реальной жизни. Это добавляет харизмы кукле.
Также художница экспериментирует с прическами и одеждой кукол.
- Напомним, композитор Стюарт Фоукс создал интерактивную карту со звуками мира, на которой Украина звучит, как дрель.
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