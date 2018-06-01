Ученые показали первые снимки Земли с нового спутника США
Об этом пишет The Verge.
Два зонда являются частью миссии GOES-R, которая занимается изучением в основном западного полушария от побережья Африки и в Новой Зеландии. Наблюдения с высоты более 36 тыс. км являются ключевыми для мониторинга ураганов, засух, лесных пожаров и туманов.
На сегодняшний день спутник до конца не введен в действие, старт его централизованной работы должен состояться в конце 2018 года.
Фотографии сделаны при помощи инструмента Advanced Baseline Imager (ABI), который сканирует планету в 16 спектральных диапазонах. Все эти диапазоны позволяют ученым наблюдать движение масс воздуха и различных типов облаков в различных температурных режимах.
На сегодняшний день GOES-17 не введен в действие до конца, поскольку у него не работает система охлаждения. "Это проблема, потому что детекторы канала ABI должны быть охлаждены, чтобы полностью чувствовать инфракрасное излучение Земли", - говорит исследователь-метеоролог из Кооперативного института метеорологических спутниковых исследований в Университете Висконсина Джордан Герт.
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