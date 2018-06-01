Синоптик рассказала, какой будет погода на выходных

1 июня, 2018, 10:45

1-2 июня на большинстве территории Украины будет сухая погода, локальные дожди будут идти лишь на крайнем западе, однако 3 июня они распространятся почти на все западные области

Об этом рассказала в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшие дни погода в Украине будет разнообразной. Дожди будут идти преимущественно в западных областях, они будут локальными, местами с грозами. Завтра дожди и грозы будут, скорее на крайнем западе - в Закарпатье, на Львовщине, возле Карпат. В воскресенье фронт подойдет ближе и уже практически все западные области окажутся во влажной воздушной массе. Этот фронт в воскресенье может достигать Житомирщины и Киевщины. На остальной территории пока будет сухая погода", - сказала госпожа Диденко.

1 июня в Украине будет прохладно, однако на западе еще будет теплая погода. 2-3 июня температура немного повысится.

"Температура воздуха уже сегодня снизилась. На северо-востоке утром она колебалась в пределах +8...+9°C. Днем температура сегодня будет довольно сдержанной, +18...+24°C, но еще тепло остается на западе Украины - до +27...+28°C. В субботу и воскресенье температура будет постепенно выравниваться, но остается в комфортных пределах от +23 до +28°C", - рассказала метеоролог.

В Киеве выходные будут преимущественно сухими без дождя, температура в пределах +22...+24°C, в субботу и воскресенье повысится до +24...+26°C. вероятность дождя в воскресенье вечером или поздно вечером. В ближайшие дни в столице будет доминировать сухая воздушная масса.