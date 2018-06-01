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Свитолина неожиданно выбыла из Ролан Гаррос


фото: twitter
Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла преодолеть третий раунд Открытого чемпионата Франции

Об этом сообщает официальный сайт турнира Большого Шлема.

В третьем раунде соревнований Свитолина, которая считалась одной из главных фавориток Ролан Гаррос, уступила 33-й ракетке мира румынке Михаэле Бужарнеску - 3:6; 5:7.

В случае победы на турнире в Париже, украинка могла стать первой ракеткой мира. На Открытом чемпионате Франции осталась лишь одна представительница Украины - Леся Цуренко, которая также сыграет матч третьего круга.

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