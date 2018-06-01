Свыше 240 детей погибло на Донбассе за время войны, - МИД
Об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин.
Он отметил, что вдоль линии разграничения на Донбассе живут около 200 тысяч детей,15 тысяч из них - на расстоянии 5 км от линии разграничения.
"Каждый ребенок ежедневно находится в опасности и нуждается в защите. Призываю международное сообщество к давлению на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины, которая уже унесла жизни более 240 детей", - подчеркнул Климкин.
Вдоль линии разграничения на Донбассе живут около 200тис детей,15 тыс-в 5км от линии разграничения.Каждый ребенок ежедневно находится в опасности и нуждается в защите.Призываю межд сообщество к давлению на Россию,чтобы она прекратила войну против Украины, которая уже унесла жизни более 240 детей— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 июня 2018 г.
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