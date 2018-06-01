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Свыше 240 детей погибло на Донбассе за время войны, - МИД


фото: tvc
За время вооруженной агрессии России на территории Донбасса погибло более 240 детей

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин.

Он отметил, что вдоль линии разграничения на Донбассе живут около 200 тысяч детей,15 тысяч из них - на расстоянии 5 км от линии разграничения.

"Каждый ребенок ежедневно находится в опасности и нуждается в защите. Призываю международное сообщество к давлению на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины, которая уже унесла жизни более 240 детей", - подчеркнул Климкин.

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