Суд по делу экс-заместителя министра МВД перенесли в связи с личными проблемами у судьи
Об этом передает Еспресо.TV.
Очередное заседание состоится 11 июня. На этот раз слушание перенесли в связи с проблемой личного характера у председательствующего судьи. Защита Чеботаря обращает внимание, что в производстве появились новые факты, которые указывают на невиновность подозреваемого.
"Существуют взаимоотношения между экспертом и НАБУ, потому что мы это видим и по документам. Официально НАБУ пыталось не дать возможность рассмотреть ходатайство о привлечении к дисциплинарной ответственности этого эксперта. Мы видим отражение даже в решении, что НАБУ обращалось с письмом в Министерство юстиции, которым фактически запрещало рассматривать этот вопрос", - рассказал адвокат Игорь Юдин.
Экс-заместителя министра МВД Сергея Чеботаря подозревают в финансовых махинациях с закупкой рюкзаков для Национальной гвардии Украины. Производство продолжается с 2015 года. 29 августа 2017 года Окружной административный суд Киева признал действия представителей МВД по этому делу законными и отказал истцам в отмене результатов тендера на закупку рюкзаков.
- Напомним, что 31 октября 2017 года НАБУ задержало экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-поставщика рюкзаков Владимира Литвина.
- Трем подозреваемым по "делу рюкзаков" , среди которых был и Александр Аваков, сообщили о подозрении в растрате 14 млн грн.
- 26 декабря с Авакова сняли электронный браслет.
- 17 апреля Соломенский районный суд Киева отменил арест имущества фигуранта "дела рюкзаков", сына министра внутренних дел Александра Авакова.
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