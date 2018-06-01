Суд по делу экс-заместителя министра МВД перенесли в связи с личными проблемами у судьи

1 июня, 2018, 18:21

Суд по делу бывшего заместителя министра МВД Сергея Чеботаря снова перенесли в связи с проблемой личного характера у судьи

Об этом передает Еспресо.TV.

Очередное заседание состоится 11 июня. На этот раз слушание перенесли в связи с проблемой личного характера у председательствующего судьи. Защита Чеботаря обращает внимание, что в производстве появились новые факты, которые указывают на невиновность подозреваемого.

"Существуют взаимоотношения между экспертом и НАБУ, потому что мы это видим и по документам. Официально НАБУ пыталось не дать возможность рассмотреть ходатайство о привлечении к дисциплинарной ответственности этого эксперта. Мы видим отражение даже в решении, что НАБУ обращалось с письмом в Министерство юстиции, которым фактически запрещало рассматривать этот вопрос", - рассказал адвокат Игорь Юдин.

Экс-заместителя министра МВД Сергея Чеботаря подозревают в финансовых махинациях с закупкой рюкзаков для Национальной гвардии Украины. Производство продолжается с 2015 года. 29 августа 2017 года Окружной административный суд Киева признал действия представителей МВД по этому делу законными и отказал истцам в отмене результатов тендера на закупку рюкзаков.