Стало известно, кто сейчас охраняет Бабченко

1 июня, 2018, 12:44

Российскому журналисту Аркадию Бабченко, смерть которого недавно инсценировала украинская спецслужба, предоставили охрану от СБУ

Об этом сообщает руководитель управления государственной охраны Валерий Гелетей, передает "Интерфакс-Украина".

"Обеспечивают специалисты СБУ", - отметил Гелетей.

Руководитель государственной охраны высоко оценил спецоперацию украинской спецслужбы по выявлению и раскрытию подготовки покушения на Бабченко и теракта.

"Это очень скрупулезная работа, и СБУ сработала на 100%. Они задокументировали все ключевые вещи, необходимые для того, чтобы у этого дела были перспективы в суде. А вот для поимки основного заказчика надо было выезжать в Россию", - добавил Гелетей.