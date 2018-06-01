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Стало известно, кто сейчас охраняет Бабченко


фото: REUTERS
Российскому журналисту Аркадию Бабченко, смерть которого недавно инсценировала украинская спецслужба, предоставили охрану от СБУ

Об этом сообщает руководитель управления государственной охраны Валерий Гелетей, передает "Интерфакс-Украина".

"Обеспечивают специалисты СБУ", - отметил Гелетей.

Руководитель государственной охраны высоко оценил спецоперацию украинской спецслужбы по выявлению и раскрытию подготовки покушения на Бабченко и теракта.

"Это очень скрупулезная работа, и СБУ сработала на 100%. Они задокументировали все ключевые вещи, необходимые для того, чтобы у этого дела были перспективы в суде. А вот для поимки основного заказчика надо было выезжать в Россию", - добавил Гелетей.

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