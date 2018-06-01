Стало известно, кто сейчас охраняет Бабченко
1 июня, 2018, 12:44
Российскому журналисту Аркадию Бабченко, смерть которого недавно инсценировала украинская спецслужба, предоставили охрану от СБУ
Об этом сообщает руководитель управления государственной охраны Валерий Гелетей, передает "Интерфакс-Украина".
"Обеспечивают специалисты СБУ", - отметил Гелетей.
Руководитель государственной охраны высоко оценил спецоперацию украинской спецслужбы по выявлению и раскрытию подготовки покушения на Бабченко и теракта.
"Это очень скрупулезная работа, и СБУ сработала на 100%. Они задокументировали все ключевые вещи, необходимые для того, чтобы у этого дела были перспективы в суде. А вот для поимки основного заказчика надо было выезжать в Россию", - добавил Гелетей.
- Напомним, в ночь на 30 мая стало известно, что в Киеве "убили" известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- Как стало известно, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой, организованной СБУ для разоблачения заказчика покушения.
- Президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить журналисту Аркадию Бабченко и его семье охрану.
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осудила решение украинских правоохранителей распространить ложную информацию об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
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