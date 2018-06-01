США могут развернуть противоракетные системы в Германии, - СМИ

1 июня, 2018, 16:22

Американские военные провели предварительные обсуждения по поводу развертывания мощной системы противоракетной обороны в Германии для усиления европейской обороны

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, ознакомленных с этим вопросом.

Предложение установить систему противоракетной обороны США THAAD в Европе начало обсуждаться после выхода США из ядерного соглашения с Ираном. В то время как Европа и Соединенные Штаты находятся в противоречии по поводу судьбы соглашения, они разделяют обеспокоенность по поводу продолжающейся разработки Ираном баллистических ракет.

Иранские ракеты "Шахаб-3" уже могут поражать цели на расстоянии 2000 км, чего достаточно, чтобы достичь Южной Европы, а иранская Революционная Гвардия заявила, что увеличит их дальность, если ей будет угрожать опасность, поскольку дальность ограничена стратегической доктриной, а не технологическими ограничениями.

Высокопоставленный немецкий военный чиновник указал на необходимость установить больше радаров по всей Европе, чтобы лучше отслеживать потенциальные угрозы, а также перехватывать сигналы, если это необходимо. В Министерстве обороны США заявили, что решения о таких действиях пока приняты не были.

"В настоящее время нет планов по размещения THAAD в Германии. Мы не обсуждаем потенциальное будущее военное планирование, поскольку мы не хотели бы сигнализировать о нашем намерении потенциальным противникам. Германия остается в числе наших ближайших партнеров и сильных союзников", - заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пахон.

Развертывание еще одной оборонной системы ПРО США в Европе может успокоить союзников НАТО в Южной Европе, которые уже находятся в зоне поражения ракет Ирана, сказал один военный чиновник из этого региона.