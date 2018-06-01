СБУ будет расследовать наезд полицейского авто на подростка-велосипедиста в Киеве
Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
В этом ДТП пострадал 13-летний парень, который был на велосипеде. Процессуальное руководство расследования обеспечивается столичной прокуратурой.
Прокуратура отмечает, что предварительно правонарушение квалифицируют по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
В настоящее время в уголовном производстве проводятся следственные действия – направлено поручение в МВД по поводу проведения служебного расследования по факту указанного события, подготовлены ходатайства о назначении и проведении ряда экспертиз, по результатам которых будет принято решение по поводу дальнейшего движения уголовного производства.
- Напомним, что в Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием автомобиля полиции.
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