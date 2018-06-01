Российского пропагандиста Соловьева в Италии "пометила" огромная чайка, - СМИ

1 июня, 2018, 20:33

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев катался на лодке, когда личность в костюме чайки вылила на него белое вещество

Об этом сообщает "Бумеранг-Инфо".

Инцидент произошел возле озера Комо в Италии, где, как известно, Соловьев имеет дачу. Проплывая на лодке по реке, телеведущий был облит белой жидкостью.

Впоследствии в сети появилось соответствующее видео с подписью "Журналистам все же удалось снять ведущего помет-шоу Владимира Соловьева на своей даче возле озера Комо".