Российского пропагандиста Соловьева в Италии "пометила" огромная чайка, - СМИ
1 июня, 2018, 20:33
Известный российский телеведущий Владимир Соловьев катался на лодке, когда личность в костюме чайки вылила на него белое вещество
Об этом сообщает "Бумеранг-Инфо".
Инцидент произошел возле озера Комо в Италии, где, как известно, Соловьев имеет дачу. Проплывая на лодке по реке, телеведущий был облит белой жидкостью.
Впоследствии в сети появилось соответствующее видео с подписью "Журналистам все же удалось снять ведущего помет-шоу Владимира Соловьева на своей даче возле озера Комо".
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