 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Российского пропагандиста Соловьева в Италии "пометила" огромная чайка, - СМИ

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев катался на лодке, когда личность в костюме чайки вылила на него белое вещество

Об этом сообщает "Бумеранг-Инфо".

Инцидент произошел возле озера Комо в Италии, где, как известно, Соловьев имеет дачу. Проплывая на лодке по реке, телеведущий был облит белой жидкостью.

Впоследствии в сети появилось соответствующее видео с подписью "Журналистам все же удалось снять ведущего помет-шоу Владимира Соловьева на своей даче возле озера Комо".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июня, 2018 суббота

1 июня, 2018 пятница

больше новостей

2 июня, 2018 суббота

1 июня, 2018 пятница

31 мая, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать