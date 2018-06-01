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Россия отказала украинскому консулу во встрече с Кольченко

Российские власти отказали украинскому консулу во встрече с политзаключенным Александром Кольченко, который объявил голодовку

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"РФ в очередной раз отказала во встрече консула с Кольченко, мотивируя, что он является гражданином РФ. Дерзкое нарушение всех норм. Боремся дальше", - написала она.

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