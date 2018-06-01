Россия отказала украинскому консулу во встрече с Кольченко
1 июня, 2018, 21:35
Российские власти отказали украинскому консулу во встрече с политзаключенным Александром Кольченко, который объявил голодовку
Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
"РФ в очередной раз отказала во встрече консула с Кольченко, мотивируя, что он является гражданином РФ. Дерзкое нарушение всех норм. Боремся дальше", - написала она.
В очередной раз РФ отказала в встрече консула с А.Кольченко, мотивируя, что он является гражданином РФ. Дерзкое нарушение всех норм. Боремся дальше— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 1 июня 2018 г.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- В ПАСЕ требуют немедленно освободить Сенцова.
- У украинского омбудсмена открыли производство из-за нарушения Россией прав Сенцова и Кольченко.
- Похищенный российской ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Телеканал "Еспресо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Фигурант "дела 26 марта" Зимовец объявил голодовку в поддержку Сенцова.
- 31 мая незаконно заключенный в России украинец Александр Кольченко объявил голодовку в поддержку другого украинского политзаключенного - режиссера Олега Сенцова.
- Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к советнику президента России Михаилу Федотову с просьбой организовать ее визит к Олегу Сенцову.
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