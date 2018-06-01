1 июня, 2018, 13:54

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко озвучил перехваченный разговор оккупантов после обстрелов поселка Железное, в результате которых погибла 15-летняя девушка

Об этом сообщает 112 канал.

Снаряд попал по территории т.н. "ЛНР".

"У меня также есть информация о перехвате нашей военной разведкой. У нас есть три разговора террористов, где обсуждают все, что происходило до и после", - сказал Луценко.

В разговоре российских наемников в районе Горловки говорится, что на теориторию оккупированного Донбасса приехали "буряты" (150 человек), после чего прибыл "командующий". Впоследствии начались обстрелы.

"После этого происходят обстрелы. Я так понимаю, показуха для нового руководителя", - отметил генпрокурор.

Согласно разговору, в котором оккупанты обсуждают гибель ребенка, - указывают на промах наводчиков. Луценко также добавил, что в первый день было известно, что снаряд прилетел с территории т.н. "ЛНР".

"В данном случае мы уже в первый день знали, что обстрел произошел с территории "ЛНР", потому что мы имеем фотографии. Яма от разрыва 120-мм мины имеет вытянутый характер. Он ориентирован по компасу. И абсолютно четко понятно, откуда прилетел снаряд", - добавил он.