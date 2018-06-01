"Мне конец". Луценко рассказал, как Герман среагировал на то, что Бабченко жив

1 июня, 2018, 22:02

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о реакции подозреваемого Бориса Германа на слова о том, что российский журналист Аркадий Бабченко жив

Об этом Луценко рассказал в эфире Радио НВ.

По словам Луценко, об этом Герману сообщили его адвокаты. Когда Германа задержали на улице, то потом пришлось долго ждать прибытия его адвокатов.

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"Адвокаты приехали, они так спокойненько подошли: "Ну что, как всегда, по торговле оружием?". Потому что господин Герман имеет несколько дел - открытых, закрытых - по торговле оружием. Он говорит: "Ну да, конечно, по торговле оружием". Он (адвокат, - ред.) говорит: "Извини, задержались, потому что там такой дурдом - журналист, которого убили, оказался жив". И тут господин Герман белеет, говорит: "Мне конец", - рассказал генеральный прокурор.