"Мне конец". Луценко рассказал, как Герман среагировал на то, что Бабченко жив
Об этом Луценко рассказал в эфире Радио НВ.
По словам Луценко, об этом Герману сообщили его адвокаты. Когда Германа задержали на улице, то потом пришлось долго ждать прибытия его адвокатов.
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"Адвокаты приехали, они так спокойненько подошли: "Ну что, как всегда, по торговле оружием?". Потому что господин Герман имеет несколько дел - открытых, закрытых - по торговле оружием. Он говорит: "Ну да, конечно, по торговле оружием". Он (адвокат, - ред.) говорит: "Извини, задержались, потому что там такой дурдом - журналист, которого убили, оказался жив". И тут господин Герман белеет, говорит: "Мне конец", - рассказал генеральный прокурор.
- Напомним, в ночь на 30 мая появилось сообщение, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- СБУ удалось задержать организатора покушения на журналиста. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченко является одной из операций российских спецслужб.
- "Киллер" Бабченко сам сдал организатора покушения СБУ.
- Стали известны личности организатора покушения на Бабченко и исполнителя, который "слил" заказ СБУ.
- Организатор убийства Борис Герман подтвердил, что договаривался с людьми с РФ о террористической деятельности.
- Суд арестовал подозреваемого в организации покушения Бориса Германа.
- Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что благодаря инсценированию смерти журналиста Бабченко украинским правоохранителям удалось обнаружить целый список из более 30 человек, которых хотят уничтожить российские спецслужбы.
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