Премьера Испании вынудили уйти в отставку. Его заменил глава социалистов

1 июня, 2018, 13:49

Правительство Испании выдвинуло премьер-министру Мариано Рахою вотум недоверия, в результате чего тот был вынужден оставить должность

Об этом сообщает издание BBC.

Отметим, что Рахой и его партия оказались в центре коррупционной схемы. Накануне в стране были вынесены приговоры по так называемому "делу Gurtel", которое стало одним из крупнейших коррупционных скандалов в современной истории Испании. Народная партия, которую возглавляет Рахой, была осуждена как участник схемы с незаконным обогащением.

Таким образом представление на вотум недоверия в отношении Рахоя, которое внес глава Социалистической партии Педро Санчес, получило большинство голосов, заручившись поддержкой различных мелких партий, в том числе баскской националистической партии. Всего 180 депутатов поддержали предложение социалистов, против проголосовали 169 человек.

Тем временем в парламенте также решили, что место Рахоя должен занять Санчес, официально его должен назначить король Испании.