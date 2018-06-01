Премьера Испании вынудили уйти в отставку. Его заменил глава социалистов
Об этом сообщает издание BBC.
Отметим, что Рахой и его партия оказались в центре коррупционной схемы. Накануне в стране были вынесены приговоры по так называемому "делу Gurtel", которое стало одним из крупнейших коррупционных скандалов в современной истории Испании. Народная партия, которую возглавляет Рахой, была осуждена как участник схемы с незаконным обогащением.
Таким образом представление на вотум недоверия в отношении Рахоя, которое внес глава Социалистической партии Педро Санчес, получило большинство голосов, заручившись поддержкой различных мелких партий, в том числе баскской националистической партии. Всего 180 депутатов поддержали предложение социалистов, против проголосовали 169 человек.
Тем временем в парламенте также решили, что место Рахоя должен занять Санчес, официально его должен назначить король Испании.
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