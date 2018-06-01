Посол объяснила партнерам в Венгрии, зачем СБУ "убила" Бабченко. Они все поняли
Об этом на своей странице в Facebook написала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.
Она отметила, что вчера имела ряд возможностей обсудить с венгерскими и иностранными преставниками в Будапеште вопросы предупреждения попытки убийства журналиста.
В частности, она ознакомила их с ходом операции и призвала оказывать содействие в мобилизации международной поддержки для усиления санкций против России ради освобождения украинских политзаключенных.
В результате иностранные партнеры полностью осознали, что Украина имела право в этой ситуации защищаться против российской гибридной войны.
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"В защите своей земли и людей от внешней агрессии Украина стоит на стороне справедливости и международного права. Поэтому совершенно неуместны отдельные попытки провести параллели между ситуацией с Бабченко и российской пропагандой", - подчеркнула Непоп.
По ее словам, сообщения о "гибели" журналиста были частью оперативной комбинации в рамках расследования попытки покушения, а их адресатами были организаторы и заказчики, а не массовая аудитория.
"В этой ситуации ключевыми задачами для украинских спецслужб и правоохранительных органов стало сохранение жизни А. Бабченко и отслеживания всей преступной цепи исполнитель-организатор-заказчик. Для этого организатор покушения должен был, в частности, получить убедительные доказательства "успешности покушения", - подытожила Непоп.
- Напомним, что вечером 29 мая правоохранители сообщили, что в Киеве "убили" известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко. Впрочем, уже на следующий день стало известно, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой, организованной СБУ для разоблачения заказчика покушения.
- Представителям Службы безопасности тем временем удалось задержать организатора покушения на журналиста. Правоохранители выяснили, что подготовка к террористическому акту в отношении Бабченко является одной из операций российских спецслужб.
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об убийстве.
- "Киллер" Бабченко сам сдал организатора покушения СБУ.
- Впоследствии стало известно имя организатора и исполнителя покушения на Бабченко.
- 31 мая суд избрал меру пресечения подозреваемому в организации покушения Борису Герману: его арестовали на 60 дней.
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