Посол объяснила партнерам в Венгрии, зачем СБУ "убила" Бабченко. Они все поняли

1 июня, 2018, 12:18

Венгерские и иностранные партнеры Украины в Будапеште поняли потребность Украины в проведении спецоперации по задержанию организаторов покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко

Об этом на своей странице в Facebook написала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Она отметила, что вчера имела ряд возможностей обсудить с венгерскими и иностранными преставниками в Будапеште вопросы предупреждения попытки убийства журналиста.

В частности, она ознакомила их с ходом операции и призвала оказывать содействие в мобилизации международной поддержки для усиления санкций против России ради освобождения украинских политзаключенных.

В результате иностранные партнеры полностью осознали, что Украина имела право в этой ситуации защищаться против российской гибридной войны.

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"В защите своей земли и людей от внешней агрессии Украина стоит на стороне справедливости и международного права. Поэтому совершенно неуместны отдельные попытки провести параллели между ситуацией с Бабченко и российской пропагандой", - подчеркнула Непоп.

По ее словам, сообщения о "гибели" журналиста были частью оперативной комбинации в рамках расследования попытки покушения, а их адресатами были организаторы и заказчики, а не массовая аудитория.

"В этой ситуации ключевыми задачами для украинских спецслужб и правоохранительных органов стало сохранение жизни А. Бабченко и отслеживания всей преступной цепи исполнитель-организатор-заказчик. Для этого организатор покушения должен был, в частности, получить убедительные доказательства "успешности покушения", - подытожила Непоп.