Порошенко уволил райголову на Одесщине за препятствование инвесторам

1 июня, 2018, 15:53

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки на Одесщину уволил главу Татарбунарской райгосадминистрации Одесской области Александра Кривенко

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

По словам Порошенко, в Татарбунарском районе предполагалось еще в декабре прошлого года передать в аренду земельный участок инвестору под строительство объектов альтернативной энергетики.

"Сегодня, через полгода, предприятие не то что не начало строительные работы, оно даже землю в аренду не получило. А все из-за того, что глава Татарбунарской райгосадминистрации по неизвестным мне причинам считает возможным не заключать уже полгода соответствующее соглашение с предприятием, хотя соответствующее распоряжение главы областной государственной администрации по моему поручению было выдано", - рассказал президент.

Он добавил, что если чиновники на местах позволяют себе создавать препятствия инвесторам в угоду, то реакция властей должна быть жесткой.

Президент сообщил, что по представлению главы Одесской областной государственной администрации, подписал распоряжение об увольнении главы Татарбунарской райгосадминистрации.

"Пусть это будет примером для всех, что Украина меняется, отношение инвесторов меняется", - отметил он.