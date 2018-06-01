Порошенко приказал ввести экзамен по языку для получения гражданства Украины

1 июня, 2018, 15:34

В указе президент Петр Порошенко приказал провести всех необходимые меры для внедрения сертификационного экзамена с украинского языка для получения гражданства Украины

Об этом говорится на сайте Администрации президента.

С целью обеспечения развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, президент постановил Кабмину создать экспертную группу для осуществления анализа современной языково-культурной ситуации в Украине, на основе которой разработают государственную целевую программу на 2018-2028 годы.

"Внедрить мероприятия по улучшению качества преподавания государственного языка в учреждениях образования, содействие изучению украинского языка иностранцами, разработке дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка, введение в установленном порядке сертификационного экзамена с украинского языка для лиц, которые подают ходатайство о принятии гражданства Украины", - говорится в приказе.