Покушение на Бабченко: Кто такой Пивоварник, которого назвали заказчиком убийства

1 июня, 2018, 13:39

Вячеслав Пивоварник, которого организатор убийства журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман назвал заказчиком, учился в Украине и занимался здесь бизнесом

Это вытекает из анализа данных системы проверки компаний СПАРК и соцсетей, проведенного The Bell.

Борис Герман заявил, что Вячеслав Пивоварник стоит за покушением на Аркадия Бабченко и работает в частном фонде президента России Владимира Путина, где отвечает за теракты и провокации в Украине.

В системе "СПАРК-Интерфакс" есть данные только об одном человеке с таким именем - Вячеславе Александровиче Пивоварнике. Он управлял или владел долями в 5 украинских фирмах, в том числе 50% ООО "Общественная служба безопасности Украины". Вторым соучредителем этой фирмы выступает некий Сергей Еремеевич Деев, который фигурирует в СМИ как деятель украинского старообрядчества и эксперт российского Фонда национальной и международной безопасности.

По данным СПАРК, российский Фонд национальной и международной безопасности возглавлял бывший советский генерал-спецпропагандист Леонид Шершнев, который скончался в конце 2014 года. Он также выступал основателем националистического фонда "Россияне" и "Центра помощи соотечественникам из Новороссии и Украины".

В российской соцсети "Одноклассники" есть профиль Вячеслава Пивоварника 1984 года рождения со сведениями об обучение в Ужгородском государственном институте информатики и Киевском политехническом институте. В друзьях у Пивоварника - Борис Герман.

На сайте Seminars.management.com.ua Пивоварник назван управляющим партнером компании TALENTKAPITAL. ООО "Теленткапитал" есть в числе основанных Пивоварником в системе СПАРК. Судя по Twitter этой компании, в 2009-2010 годах она проводила бизнес-тренинги в Киеве. Там также указан профиль Пивоварника в LinkedIn, но он сейчас удален.

Изьят также и профиль Пивоварника в российской соцсети "ВКонтакте", но в кэше агрегаторов данных соцсетей сохранилась информация, что последним его местом жительства в аккаунте было указано Санкт-Петербург.

По данным СПАРК, в 2012-2016 годах Вячеслав Пивоварник также был гендиректором украинского ООО "Рускон-Украина". Владельцем ООО значится иностранная компания "Энерви трейд сервисиз ЛТД". В реестре британских компаний есть компания NRV TRADE SERVICES LTD., директором которой указан Борис Герман.

На сайте российского оператора контейнерных перевозок "Рускон" говорится, что "Рускон-Украина" - совместное предприятие. В контактах указан электронный ящик s.pyvovarnyk@ruscon-ukraine.com.ua. Владелец российского "Рускона" - бизнесмен, экс-депутат Госдумы России Сергей Шишкарев. Российское издание "РБК" называло его соратником, а The Insider - "близким другом" экс-вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

The Bell уточняет, что по словам представителя российского "Рускона", компания в 2012-2013 годах вела переговоры о создании совместного предприятия в Украине, но "из-за экономической нецелесообразности" оно так и не было создано и "никаких юридических действий в связи с этим не осуществлялось".

"Когда стало понятно, что переговоры ничем не закончатся, мы предупредили наших контрагентов о запрете на использование как имени "Рускон", так и ссылок на нас. Анонс о создании совместного предприятия размещен на сайте "Рускона" в то время, когда велись переговоры. Мы не имели и не имеем отношения к домену ruscon-ukraine.com.ua ", - рассказал изданию представитель российской компании.