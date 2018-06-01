Покушение на Бабченко: Кто такой Пивоварник, которого назвали заказчиком убийства
Это вытекает из анализа данных системы проверки компаний СПАРК и соцсетей, проведенного The Bell.
Борис Герман заявил, что Вячеслав Пивоварник стоит за покушением на Аркадия Бабченко и работает в частном фонде президента России Владимира Путина, где отвечает за теракты и провокации в Украине.
В системе "СПАРК-Интерфакс" есть данные только об одном человеке с таким именем - Вячеславе Александровиче Пивоварнике. Он управлял или владел долями в 5 украинских фирмах, в том числе 50% ООО "Общественная служба безопасности Украины". Вторым соучредителем этой фирмы выступает некий Сергей Еремеевич Деев, который фигурирует в СМИ как деятель украинского старообрядчества и эксперт российского Фонда национальной и международной безопасности.
По данным СПАРК, российский Фонд национальной и международной безопасности возглавлял бывший советский генерал-спецпропагандист Леонид Шершнев, который скончался в конце 2014 года. Он также выступал основателем националистического фонда "Россияне" и "Центра помощи соотечественникам из Новороссии и Украины".
В российской соцсети "Одноклассники" есть профиль Вячеслава Пивоварника 1984 года рождения со сведениями об обучение в Ужгородском государственном институте информатики и Киевском политехническом институте. В друзьях у Пивоварника - Борис Герман.
На сайте Seminars.management.com.ua Пивоварник назван управляющим партнером компании TALENTKAPITAL. ООО "Теленткапитал" есть в числе основанных Пивоварником в системе СПАРК. Судя по Twitter этой компании, в 2009-2010 годах она проводила бизнес-тренинги в Киеве. Там также указан профиль Пивоварника в LinkedIn, но он сейчас удален.
Изьят также и профиль Пивоварника в российской соцсети "ВКонтакте", но в кэше агрегаторов данных соцсетей сохранилась информация, что последним его местом жительства в аккаунте было указано Санкт-Петербург.
По данным СПАРК, в 2012-2016 годах Вячеслав Пивоварник также был гендиректором украинского ООО "Рускон-Украина". Владельцем ООО значится иностранная компания "Энерви трейд сервисиз ЛТД". В реестре британских компаний есть компания NRV TRADE SERVICES LTD., директором которой указан Борис Герман.
На сайте российского оператора контейнерных перевозок "Рускон" говорится, что "Рускон-Украина" - совместное предприятие. В контактах указан электронный ящик s.pyvovarnyk@ruscon-ukraine.com.ua. Владелец российского "Рускона" - бизнесмен, экс-депутат Госдумы России Сергей Шишкарев. Российское издание "РБК" называло его соратником, а The Insider - "близким другом" экс-вице-премьера России Дмитрия Рогозина.
The Bell уточняет, что по словам представителя российского "Рускона", компания в 2012-2013 годах вела переговоры о создании совместного предприятия в Украине, но "из-за экономической нецелесообразности" оно так и не было создано и "никаких юридических действий в связи с этим не осуществлялось".
"Когда стало понятно, что переговоры ничем не закончатся, мы предупредили наших контрагентов о запрете на использование как имени "Рускон", так и ссылок на нас. Анонс о создании совместного предприятия размещен на сайте "Рускона" в то время, когда велись переговоры. Мы не имели и не имеем отношения к домену ruscon-ukraine.com.ua ", - рассказал изданию представитель российской компании.
- Напомним, в ночь на 30 мая появилось сообщение, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об убийстве.
- Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев предположил, что Бабченко мог знать своего убийцу, и рассказал о подготовке покушений на других российских оппозиционеров.
- СБУ удалось задержать организатора покушения на журналиста. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченко является одной из операций российских спецслужб.
- "Киллер" Бабченко сам сдал организатора покушения СБУ.
- Стали известны личности организатора покушения на Бабченко и исполнителя, который "слил" заказ СБУ.
- Организатор убийства Борис Герман подтвердил, что договаривался с людьми с РФ о террористической деятельности.
- Суд арестовал подозреваемого в организации покушения Бориса Германа.
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