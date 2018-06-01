Почему магнитотерапия не лечит. Объяснения Супрун

1 июня, 2018, 11:02

Магнитотерапия - еще один вид альтернативной практики, где часть “терапия” не имеет ничего общего с лечением или профилактикой заболеваний. В западном мире этот метод терапии уже давно не считают научным и не используют вообще

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook.

В наших же клиниках магнитная терапия все еще встречается в перечне доступных процедур. Вылечить обычно обещают от боли, остановить прогрессирование воспалительных процессов, укрепить стенки кровеносных сосудов и даже нормализовать психоэмоциональный фон - то есть почти все. Показания к терапии очень общие, любой желающий может пройти процедуру. Наиболее интересным является то, что побочных эффектов также не обещают.

Хорошая новость заключается в том, что подавляющее большинство исследований, которые были проведены в течение последних трех десятилетий, показали, что статические магнитные устройства не имеют на наш организм никаких эффектов. Соответственно, и никакого вреда также. Еще в 2002 году Национальный научный фонд США (National Science Foundation) признал магнитную терапию "псевдо-научной". Поэтому продажа разнообразных магнитных устройств считается шарлатанством.

Каков же вероятный механизм действия магнитотерапии?

Существует очень много приборов, в которые интегрируют так называемые терапевтические магниты. Как правило, в браслеты, кольца, обувные вставки, одежду и даже матрасы. Однако в большинстве случаев, терапию проводят на специальном (похожем на космический) аппарате.

В такой терапии применяется эффект статических (неизменных) магнитов. Магниты создают низкочастотное поле, путем действия которого улучшается приток и разжижение крови, что препятствует закупориванию сосудов. Дополнительным эффектом также является вроде бы насыщение тканей кислородом и улучшение обмена веществ. Таким образом, кровеносной системе становится намного легче выполнять свою главную функцию.

Хотя такая идея может показаться привлекательной, поскольку кровь содержит железо, а магниты притягивают железо. В нашем организме железо в крови связано с гемоглобином и не является ферромагнитным (это постоянный вид магнетизма, который держит магниты на холодильнике, например). По словам ученых, если бы кровь была такой, то любая процедура, например, магнитно-резонансная томография была бы очень опасной для нас.

К тому же, адепты этой терапии обещают, что магнитные волны усиливают действие лекарств и при этом уменьшают их вредные побочные эффекты. Опять же, механизм такого влияния научно не доказан.

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