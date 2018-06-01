По всей Канаде 4 дня продлятся акции в поддержку Сенцова и других политзаключенных
Об этом сообщает "Укринформ".
Отмечается, что первые демонстрации начнутся сегодня в Оттаве, в 18.30 по местному времени. Люди намерены собраться у российского посольства, чтобы выразить свое несогласие с политикой Кремля.
Более того, акция #FreeSentsov пройдет и на центральной площади Монреаля, крупнейшего города франкоязычной провинции Квебек. К акции впоследствии присоединятся столица провинции Британской Колумбии Виктория, а также город Калгари в Альберте.
2 июня демонстрации в поддержку политзаключенных пройдут в Торонто и Виннипеге. Тему содержащихся в российских тюрьмах украинцев также затронут во время украинского фестиваля в Миссисази 2 июня.
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Подобная акция состоится и в воскресенье вблизи парламента провинции Новая Шотландия в городе Галифакс. А уже 4 июня всеканадська акция завершится в горсовете столицы провинции Альберта, город Эдмонтон.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Более 130 российских общественных деятелей призвали освободить Сенцова, который голодает в колонии.
- В ПАСЕ требуют немедленно освободить Сенцова.
- У украинского омбудсмена открыли производство из-за нарушения Россией прав Сенцова и Кольченко.
- Похищенный российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Телеканал "Еспресо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Фигурант "дела 26 марта" Зимовец объявил голодовку в поддержку Сенцова.
- Сенцова перевели на поддерживающую терапию.
- 31 мая незаконно заключенный в России украинец Александр Кольченко объявил голодовку в поддержку другого украинского политзаключенного - режиссера Олега Сенцова.
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