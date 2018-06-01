По всей Канаде 4 дня продлятся акции в поддержку Сенцова и других политзаключенных

1 июня, 2018, 08:52

В различных городах Канады с пятницы до понедельника пройдут акции в поддержку Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, которых удерживают в России

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что первые демонстрации начнутся сегодня в Оттаве, в 18.30 по местному времени. Люди намерены собраться у российского посольства, чтобы выразить свое несогласие с политикой Кремля.

Более того, акция #FreeSentsov пройдет и на центральной площади Монреаля, крупнейшего города франкоязычной провинции Квебек. К акции впоследствии присоединятся столица провинции Британской Колумбии Виктория, а также город Калгари в Альберте.

2 июня демонстрации в поддержку политзаключенных пройдут в Торонто и Виннипеге. Тему содержащихся в российских тюрьмах украинцев также затронут во время украинского фестиваля в Миссисази 2 июня.

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Подобная акция состоится и в воскресенье вблизи парламента провинции Новая Шотландия в городе Галифакс. А уже 4 июня всеканадська акция завершится в горсовете столицы провинции Альберта, город Эдмонтон.