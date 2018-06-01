Парламент Нидерландов поддержал признание России виновной в сбитии МН17
Об этом сообщает нидерландское издание NOS.nl.
Такое решение депутаты приняли во время дебатов с участием министра иностранных дел Стефа Блока 31 мая. Решение поддержали не только коалиционные, но и оппозиционные депутаты, в частности лидер пророссийской антиевропейской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде, который признал убедительными результаты расследования Совместной следственной группы.
Однако, несмотря на единодушие во время выступлений, парламент не зафиксировал единую позицию документально, поскольку "Форум за демократию и права "Партия свободы" (PVV) от этого отказались.
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В то же время несколько оппозиционных партий считают, что необходимо привлечь к ответственности Украину, поскольку она не закрыла свое воздушное пространство в зоне ведения боевых действий.
В свою очередь, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что на сегодня нет доказательств, достаточных для привлечения к ответственности, и призвал дождаться дальнейших выводов Совместной следственной группы. Он отметил, что "не исключает ответственности Украины" в будущем. Вместе с тем Блок добавил, что решение Нидерландов признать вину России превратило страну в объект распространения российской пропаганды.
- Напомним, 23 мая, родные погибших в катастрофе МН17 обнародовали открытое письмо к россиянам, в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров.
- 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины с установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ.
- Международная следственная группа показала обломок ракеты, которая сбила MH17.
- Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17.
- Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе MH17.
- ЕС полностью поддерживает расследование катастрофы MH17.
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