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Парламент Нидерландов поддержал признание России виновной в сбитии МН17


фото: REUTERS
Палата представителей нидерландского парламента единогласно поддержала решение правительств Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским Boeing рейса МН17, сбитым в 2014 году над оккупированной Россией территорией Донбасса

Об этом сообщает нидерландское издание NOS.nl.

Такое решение депутаты приняли во время дебатов с участием министра иностранных дел Стефа Блока 31 мая. Решение поддержали не только коалиционные, но и оппозиционные депутаты, в частности лидер пророссийской антиевропейской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде, который признал убедительными результаты расследования Совместной следственной группы.

Однако, несмотря на единодушие во время выступлений, парламент не зафиксировал единую позицию документально, поскольку "Форум за демократию и права "Партия свободы" (PVV) от этого отказались.

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В то же время несколько оппозиционных партий считают, что необходимо привлечь к ответственности Украину, поскольку она не закрыла свое воздушное пространство в зоне ведения боевых действий.

В свою очередь, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что на сегодня нет доказательств, достаточных для привлечения к ответственности, и призвал дождаться дальнейших выводов Совместной следственной группы. Он отметил, что "не исключает ответственности Украины" в будущем. Вместе с тем Блок добавил, что решение Нидерландов признать вину России превратило страну в объект распространения российской пропаганды.

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