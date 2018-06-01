Открыта регистрация на IX Национальный Экспертный Форум Института Горшенина

1 июня, 2018, 13:16

IX Национальный Экспертный Форум Института Горшенина состоится 7 июня в Киеве

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ведущие эксперты, государственные деятели, дипломаты и руководители влиятельных международных организаций соберутся вместе на главной аналитической площадке страны для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы повестки дня в государстве. В течение дня будут работать три дискуссионные панели:

- "ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ. Продолжение"

- "ПРОЦЕСС РЕФОРМ В УКРАИНЕ: ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ"

- "ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ. ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ"

Среди участников IX Национального Экспертного Форума Института Горшенина:

Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;

Мелинда Херинг - Атлантический Совет, редактор "Ukraine Alert";

Кнут Флекенштайн - депутат Европейского парламента;

Роман Бессмертный - бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (2015-2016 гг);

Игорь Когут - Директор программы USAID РАДА, основатель Украинской школы политических студий, политический эксперт;

Георг Цахман - эксперт Немецкой консультативной группы при правительстве Украины;

Дмитрий Шимкив - заместитель главы администрации президента Украины;

Валерий Фищук - соглава IT-комитета American Chamber of Commerce in Ukraine;

Иван Миклош - глава Стратегической группы советников по поддержке реформ, главный экономический советник премьер-министра Украины;

Петр Матияшек - руководитель проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах".

Программа IX Национального Экспертного Форума Института Горшенина – по ссылке.

Регистрация для участия в форуме - по ссылке.

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