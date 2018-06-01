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Открыта регистрация на IX Национальный Экспертный Форум Института Горшенина

IX Национальный Экспертный Форум Института Горшенина состоится 7 июня в Киеве

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ведущие эксперты, государственные деятели, дипломаты и руководители влиятельных международных организаций соберутся вместе на главной аналитической площадке страны для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы повестки дня в государстве. В течение дня будут работать три дискуссионные панели:

- "ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ. Продолжение"

- "ПРОЦЕСС РЕФОРМ В УКРАИНЕ: ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ"

- "ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ. ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ"

Среди участников IX Национального Экспертного Форума Института Горшенина:

  • Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
  • Мелинда Херинг - Атлантический Совет, редактор "Ukraine Alert";
  • Кнут Флекенштайн - депутат Европейского парламента;
  • Роман Бессмертный - бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (2015-2016 гг);
  • Игорь Когут - Директор программы USAID РАДА, основатель Украинской школы политических студий, политический эксперт;
  • Георг Цахман - эксперт Немецкой консультативной группы при правительстве Украины;
  • Дмитрий Шимкив - заместитель главы администрации президента Украины;
  • Валерий Фищук - соглава IT-комитета American Chamber of Commerce in Ukraine;
  • Иван Миклош - глава Стратегической группы советников по поддержке реформ, главный экономический советник премьер-министра Украины;
  • Петр Матияшек - руководитель проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах".

Программа IX Национального Экспертного Форума Института Горшенина – по ссылке.

Регистрация для участия в форуме - по ссылке.

Аккредитация СМИ: тел. (044) 230 49 62, e-mail: info@gorshenin.ua

 

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