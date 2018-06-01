 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Нидерланды инвестировали в Украину в прошлом году более $340 млн

На начало 2018 года Нидерланды инвестировали в Украину почти $6,3 млрд, из них $344,5 млн в 2017 году

Об этом сообщает Минэкономразвития в Twitter.

Нидерланды являются вторым крупнейшим иностранным инвестором в Украине.

"По состоянию на 1 января 2018 года Нидерланды инвестировали в Украину почти $6,3 млрд, из них $344,5 млн в 2017 году", - говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июня, 2018 суббота

1 июня, 2018 пятница

больше новостей

2 июня, 2018 суббота

1 июня, 2018 пятница

31 мая, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать