Нидерланды инвестировали в Украину в прошлом году более $340 млн

Нидерланды являются вторым крупнейшим иностранным инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2018 года Нидерланды инвестировали в Украину почти $6,3 млрд, из них $344,5 млн в 2017 году. #Кубив pic.twitter.com/XqrGzOhZPn

Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив добавил, что экспорт товаров и услуг из Украины в Нидерланды в 2017 году составил более $1,8 млрд и вырос на 61,7% по сравнению с 2016 годом.