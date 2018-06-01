Нидерланды инвестировали в Украину в прошлом году более $340 млн
Об этом сообщает Минэкономразвития в Twitter.
Нидерланды являются вторым крупнейшим иностранным инвестором в Украине.
"По состоянию на 1 января 2018 года Нидерланды инвестировали в Украину почти $6,3 млрд, из них $344,5 млн в 2017 году", - говорится в сообщении.
Нидерланды являются вторым крупнейшим иностранным инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2018 года Нидерланды инвестировали в Украину почти $6,3 млрд, из них $344,5 млн в 2017 году. #Кубив pic.twitter.com/XqrGzOhZPn
Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив добавил, что экспорт товаров и услуг из Украины в Нидерланды в 2017 году составил более $1,8 млрд и вырос на 61,7% по сравнению с 2016 годом.— Минэкономразвития (@mineconomdev) 1 июня 2018 г.
Экспорт товаров и услуг из Украины в Нидерланды в 2017 году составил более $1,8 млрд и вырос на ↑ 61,7% по сравнению с предыдущим годом. #Кубив #експортуй@mykolska pic.twitter.com/nhez3khhPN— Минэкономразвития (@mineconomdev) 1 июня 2018 г.
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