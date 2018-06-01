Новый глава МИД Германии впервые в Киеве: Обсудили с Порошенко "Северный поток" и политзаключенных

1 июня, 2018, 09:51

Президент Петр Порошенко принял министра иностранных дел Германии Гайко Мааса, который находится в Украине со своим первым визитом

Об этом сообщает пресс-центр администрации главы государства.

Собеседники обсудили развитие ситуации на Донбассе и скоординировали дальнейшие шаги для активизации мирного процесса. Во время этого Порошенко отметил решение Мааса посетить контактную линию для того, чтобы лично ознакомиться с ситуацией, сложившейся в результате российской агрессии.

"Стороны подчеркнули важность скорейшего развертывания многонациональной операции по поддержанию мира под эгидой ООН, что создаст благоприятную атмосферу для реализации Минских договоренностей. Было поддержано идею рассмотреть этот вопрос в рамках очередного заседания министров иностранных дел стран Нормандского формата", - говорится в сообщении.

Также президент и министр обсудили вопросы освобождения украинских политзаключенных и заложников, и обсудили их состояние здоровья.

По словам Порошенко, Россия до сих пор остается источником дестабилизации ситуации в Украине, о чем свидетельствует попытка покушения на оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко. Более того, причастность Кремля к сбитию самолета МН17 доказывает и последний отчет следственной группы по этому делу.

"Петр Порошенко отметил, что реализация "Северного потока II" создает дополнительные риски для безопасности поставок газа в Европу и дает дополнительное политическое преимущество для России и формирует у агрессора представление о его полной безнаказанности", - отмечают в АП.

Собеседники также поговорили о подготовке к 20-му Саммиту Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе 9 июля.