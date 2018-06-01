Названы причины смерти 23-летнего украинского спортсмена в Польше
Об этом сообщает Федерация мас-реслинга Украина на своей странице в Facebook.
"Мы можем точно сказать, что Владислав умер не в рабочее время и не на рабочем месте. По словам родственников спортсмена, несчастье произошло в выходной день на рыбалке", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной смерти стал тромб, который закупорил сосуд.
Кроме того, Федерация мас-рестлинга объявляла сбор средств на доставку тела спортсмена. Для этого надо было 70 тыс гривен, которые уже собрали и скоро его привезут.
"Если вы хотите помочь семье Владислава Минича материально, мы публикуем номер карты брата спортсмена - Дениса Минича - 5168 7555 2127 1748" Деньги, которые все еще будут поступать на катру Александры Швец (ред. - на которую собирали деньги для доставки тела) также будут переданы родителям спортсмена", - добавили в Федерации.
- Напомним, Владислав Минич - атлет Херсонской федерации мас-рестлинга, чемпион Украины, бронзовый призер финала Кубка Мира 2017 года в весовой категории до 60 кг.
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