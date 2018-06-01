Названы причины смерти 23-летнего украинского спортсмена в Польше

1 июня, 2018, 12:21

Причиной смерти 23-летнего украинского спортсмена Владислава Минича, который находился в Польше на заработках, стали проблемы со здоровьем, а не несчастный случай на работе

Об этом сообщает Федерация мас-реслинга Украина на своей странице в Facebook.

"Мы можем точно сказать, что Владислав умер не в рабочее время и не на рабочем месте. По словам родственников спортсмена, несчастье произошло в выходной день на рыбалке", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной смерти стал тромб, который закупорил сосуд.

Кроме того, Федерация мас-рестлинга объявляла сбор средств на доставку тела спортсмена. Для этого надо было 70 тыс гривен, которые уже собрали и скоро его привезут.

"Если вы хотите помочь семье Владислава Минича материально, мы публикуем номер карты брата спортсмена - Дениса Минича - 5168 7555 2127 1748" Деньги, которые все еще будут поступать на катру Александры Швец (ред. - на которую собирали деньги для доставки тела) также будут переданы родителям спортсмена", - добавили в Федерации.