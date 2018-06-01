NASA предлагает прогуляться экзопланетами в VR-игре. И на некоторых из них может быть жизнь

1 июня, 2018, 14:11

В рамках миссии The Exoplanet Travel Bureau в NASA разработали VR - тур по трем екзопланетам. Посмотрите, как могут выглядеть другие миры

Сейчас "попасть" можно на 3 планеты: TRAPPIST-1d в созвездии Водолея, которая находится на расстоянии 40 световых лет и входит в число потенциально обитаемых, на Kepler-186f в созвездии Лебедя на расстоянии 492 световых лет от Земли, а также Kepler -16b, также из созвездия Лебедя.

Во время тура пользователи будут получать информацию о планете, которую удалось выяснить в рамках исследований. В NASA отмечают, что эти изображения являются художественным вымыслом на основе весьма ограниченных данных, поскольку астрономы не могут полноценно разглядеть поверхности экзопланет.

Есть ли атмосфера, способная поддерживать жизнь в Kepler - 186f, пока что неизвестно, поэтому портал предлагает сравнить несколько изображений, с присутствующей и отсутствующей атмосферой.

На изображении можно заметить "гипотетическую воду" - доказательств, что она присутствует на поверхности 186f нет, но темпаратура экзопланеты способствует сохранению воды на ее поверхности в жидком состоянии. Но это только при условии, что у "Кеплера" все-таки есть атмосфера.

Небо на этой планете может казаться красным из-за того, что большая часть света от звезды идет с красной стороны спектра цвета, а некоторые из самых ярких звезд видны даже днем - через неяркое свечение красного М-карлика, вокруг которого вращается планета.

Тем временем в Kepler-16b, которая находится на расстоянии в 200 световых лет от нас, есть одна интересная особенность: у этой планеты 2 "Солнца". Kepler-16А - звезда К-типа, массой похожа на наше Солнце, и вторая - Kepler-16В, меньше и тьмяніша за наше Солнце. Благодаря двум окружающим звездам, объекты на планете Kepler-16b имеют двойные тени.

А вот TRAPPIST-1d, как и планета Kepler- 186f, вероятно, находится в пригодной для жизни зоне. Звезда этой планеты - ультра-холодный карлик - наименее массивный тип звезд. Ее поверхность настолько "холодная", что вода даже на очень близко расположенных к звезде планетах может существовать в жидком состоянии.

Ученые предполагают, что жидкая вода может содержаться на всех 7 планетах этой системы, однако ее наличие там и до сих пор не доказали.

"Год" (т. е., период вращения планеты вокруг звезды) на TRAPPIST-1d составляет лишь 4, 04 земных суток, а ее размеры немного меньше нашей планеты.

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