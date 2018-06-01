На Донбассе ранены трое бойцов ВСУ. Потери оккупантов - 4 человек и военная техника

1 июня, 2018, 07:37

За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Донбассе оставалась сложной, ведь боевые действия продолжались по всей линии соприкосновения. Впрочем, активная оборона позиций подразделениями ВСУ не позволила противнику улучшить тактическое положение.

Российско-оккупационные войска 26 раз открывали огонь по позициям украинской армии, 7 раз применяли запрещенное оружие - минометы калибров 120 и 82 мм и артиллерию калибра 122 мм.

На Луганском направлении активно боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское. На Донецком направлении - в районах населенных пунктов Новоселовка вторая и Каменка. На Мариупольском направлении - в районах населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Водяное.

Более того, вчера утром враги обстреляли населенный пункт Чермалык, выпустив около 30 снарядов и мин. Украинская сторона СЦКК зафиксовула попадание мины во двор частного дома.

"За прошедшие сутки в боях ранения получили трое наших воинов. По данным разведки, противнику нанесены потери: двое оккупантов погибли и двое ранены. Уничтожено 5 единиц техники, из них 2 грузовых автомобиля с боеприпасами, 1 автомобиль неустановленного типа, 1 единицу ЗУ-23 -2 и 1 миномет ", - подытожили в ведомстве.