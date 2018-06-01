Минфин разрабатывает мобильное приложение для оплаты налогов

1 июня, 2018, 20:18

Министерство финансов разрабатывает мобильное приложение, с помощью которого можно будет уплатить налоги

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Минфин поддерживает внедрение технологических инструментов, которые не только будут ломать коррупционные схемы, но и будут способствовать упрощению уплаты налогов. Автоматизация процессов в сфере налогообложения и перевода админуслуг в онлайн - это свержение коррупционных схем и полная трансформация работы ГФС" - заявил министр финансов Александр Данилюк.

Во время открытой встречи с бизнесом "Государство и бизнес: как устранить препятствия?" министр анонсировал создание мобильное приложение для оплаты налогов.

"Если оплатить покупки через Apple Pay и Android Pay, то и уплата налогов должна быть такой же легкой и понятной", - отметил он.