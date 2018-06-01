Мак, опий и марихуана на 550 тысяч: в Запорожской области накрыли наркобизнес

1 июня, 2018, 19:10

В городе Энергодар Запорожской области разоблачили преступную группу, которая занималась распространением наркотических средств и психотропных веществ

Об этом сообщает Нацполиция Запорожской области.

31 мая работники Управления противодействия наркопреступности ликвидировали преступную группу в составе 4 человек, которая занималась распространением наркотических средств и психотропных веществ.

Правоохранители установили, что преступную группу организовал ранее судимый житель города Энергодар 1976 года рождения.

Кроме организатора, в состав группы входили его жена 1985 года рождения, а также двое ранее судимых жителей города Энергодар 1978 и 1990 годов рождения.

Злоумышленники занимались поставкой, перевозкой, изготовлением, хранением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ. У каждого члена организованной преступной группы была своя роль. С целью конспирации они постоянно меняли номера мобильных телефонов и адреса пребывания. Незаконный доход группы ежемесячно в среднем составлял 550-650 тысяч гривень.

Во время одновременных санкционированных обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли 55 кг семян мака, 5 литров наркотического средства "экстракционный опий", 85 граммов психотропного вещества PVP и JWH, марихуану, а также записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, носители информации, деньги.

По ценам наркосбытчиков, общая сумма изъятых наркотиков - более 550 тысяч гривень.

Двух злоумышленников задержали. Их подозревают в совершении преступлений по статьям "Использование средств, добытых от незаконного оборота наркотических средств", "Незаконное производство наркотических средств" и "Незаконное производство и перевозка без цели сбыта".