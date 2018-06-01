Мадрид утвердил новое правительство Каталонии без заключенных политиков
Об этом сообщает AFP.
Испанское правительство в прошлом месяце признало полномочия новоизбранного главы правительства Каталонии Кима Торри, но отказался утвердить список министров, поскольку против четырех из них предъявлены обвинения, связанные с проведением референдума о независимости.
В начале этой недели Торра предложил новый состав своей администрации, уже без этих четырех кандидатов.
Сегодня имена новых министров были опубликованы в официальном журнале каталонского правительства. Инаугурация членов нового правительства состоится в субботу.
После этого новому каталонскому правительству будет позволено взять на себя свои обязанности, и когда это произойдет, прямое управление Мадрида над регионом будет автоматически отменено.
- Напомним, 17 мая Ким Торра принес присягу главы правительства Каталонии, избежав при этом упоминания о короле и Конституции Испании.
- Впоследствии испанские спецслужбы сообщили, что Россия поддержала каталонских сепаратистов перед референдумом.
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