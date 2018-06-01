Мадрид утвердил новое правительство Каталонии без заключенных политиков

1 июня, 2018, 16:50

Новое региональное правительство Каталонии, в которое не вошли политики, находящиеся в тюрьмах или бежавшие за границу, получило утверждение центральной власти в Мадриде

Об этом сообщает AFP.

Испанское правительство в прошлом месяце признало полномочия новоизбранного главы правительства Каталонии Кима Торри, но отказался утвердить список министров, поскольку против четырех из них предъявлены обвинения, связанные с проведением референдума о независимости.

В начале этой недели Торра предложил новый состав своей администрации, уже без этих четырех кандидатов.

Сегодня имена новых министров были опубликованы в официальном журнале каталонского правительства. Инаугурация членов нового правительства состоится в субботу.

После этого новому каталонскому правительству будет позволено взять на себя свои обязанности, и когда это произойдет, прямое управление Мадрида над регионом будет автоматически отменено.