Луценко и Грицак встретятся с представителями G7: Расскажут о спецоперации Бабченко

1 июня, 2018, 07:19

Руководители Генпрокуратуры и СБУ 1 июня должны встретиться с представителями стран G7 для того, чтобы объяснить ситуацию со спецоперацией в отношении заказного убийства российского журналиста Аркадия Бабченко

Об этом в эфире одного из каналов заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "РБК-Украина".

"Завтра в Генеральной прокуратуре состоится встреча с дипломатами G7. Надеюсь, что мы сможем им объяснить, что находимся в особой ситуации. Мы на войне и наши границы не защищены", - подчеркнул он.

Луценко отметил, что во время встречи также будут присутствовать глава СБУ Василий Грицак и офицеры, которые принимали участие в спецоперации по спасению жизни журналиста.

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