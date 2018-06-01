Луценко и Грицак встретятся с представителями G7: Расскажут о спецоперации Бабченко
1 июня, 2018, 07:19
Руководители Генпрокуратуры и СБУ 1 июня должны встретиться с представителями стран G7 для того, чтобы объяснить ситуацию со спецоперацией в отношении заказного убийства российского журналиста Аркадия Бабченко
Об этом в эфире одного из каналов заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "РБК-Украина".
"Завтра в Генеральной прокуратуре состоится встреча с дипломатами G7. Надеюсь, что мы сможем им объяснить, что находимся в особой ситуации. Мы на войне и наши границы не защищены", - подчеркнул он.
Луценко отметил, что во время встречи также будут присутствовать глава СБУ Василий Грицак и офицеры, которые принимали участие в спецоперации по спасению жизни журналиста.
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- Напомним, что вечером 29 мая правоохранители сообщили, что в Киеве "убили" известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко. Впрочем, уже на следующий день стало известно, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой, организованной СБУ для разоблачения заказчика покушения.
- Представителям Службы безопасности тем временем удалось задержать организатора покушения на журналиста. Правоохранители выяснили, что подготовка к террористическому акту в отношении Бабченко является одной из операций российских спецслужб.
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об убийстве.
- "Киллер" Бабченко сам сдал организатора покушения СБУ.
- Впоследствии стало известно имя организатора и исполнителя покушения на Бабченко.
- 31 мая суд избрал меру пресечения подозреваемому в организации покушения Борису Герману: его арестовали на 60 дней.
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