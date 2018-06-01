Луценко обещает охрану 30 лицам, которых должны были устранить после Бабченко
1 июня, 2018, 07:51
Генеральный прокурор Украины пообещал предоставить охрану для всех 30 человек, на которых, по словам подозреваемого в организации "убийства" Аркадия Бабченко, планировалось покушение
Об этом генпрокурор сказал в эфире программы "Право на власть", передает Укринформ.
"У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, в нем перечисленные, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть", - отметил генеральный прокурор.
Как сообщалось ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что организатор покушения на убийство Бабченко говорил, что речь шла о необходимости устранения 30 человек на территории Украины и заказ убийства Бабченко был "пробным".
- Напомним, что вечером 29 мая правоохранители сообщили, что в Киеве "убили" известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченка. Впрочем, уже на следующий день стало известно, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой, организованной СБУ для разоблачения заказчика покушения.
- Представителям Службы безопасности тем временем удалось задержать организатора покушения на журналиста. Правоохранители выяснили, что подготовка к террористическому акту в отношении Бабченко является одной из операций российских спецслужб.
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об убийстве.
- "Киллер" Бабченко сам сдал организатора покушения СБУ.
- Впоследствии стало известно имя организатора и исполнителя покушения на Бабченко.
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