Луценко обещает охрану 30 лицам, которых должны были устранить после Бабченко

1 июня, 2018, 07:51

Генеральный прокурор Украины пообещал предоставить охрану для всех 30 человек, на которых, по словам подозреваемого в организации "убийства" Аркадия Бабченко, планировалось покушение

Об этом генпрокурор сказал в эфире программы "Право на власть", передает Укринформ.

"У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, в нем перечисленные, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть", - отметил генеральный прокурор.

Как сообщалось ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что организатор покушения на убийство Бабченко говорил, что речь шла о необходимости устранения 30 человек на территории Украины и заказ убийства Бабченко был "пробным".