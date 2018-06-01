Ким Чен Ын передал письмо Трампу

1 июня, 2018, 08:04

Один из ближайших помощников северокорейского лидера Ким Ен Чол передаст от Ким Чен Ына письмо для президента США Дональда Трампа

Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что встреча Ким Чен Чола и Трампа должна состояться сегодня в Белом доме, хотя в администрации американского главы еще не сообщают всех деталей относительно этого.

Также пока неизвестно, что именно написал в письме лидер Северной Кореи, хотя этот его жест рассматривают как показатель того, что встреча Ким Чен Ына и Трампа все же состоится.

При этом Ким Ен Чол вчера провел переговоры с государственным секретарем США Майклом Помпео в Нью-Йорке, во время чего они также обсуждали детали предстоящего саммита между лидерами двух стран.

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Напомним, что американский президент 24 мая отменил встречу с Ким Чен Ыном из-за открытой вражды северокорейского режима в отношении США.

В КНДР же были удивлены таким решением и резко начали хвалить Трампа. Последний положительно оценил реакцию Северной Кореи на его решение отменить саммит и уже на следующий день заявил, что встреча с Ким Чен Ыном еще возможна 12 июня.

29 мая стало известно, что представители Северной Кореи и США должны встретиться в Сингапуре в рамках подготовки к встрече Ким Чен Ына и Трампа. В Белом доме впоследствии также подтвердили, что будут готовы повести саммит 12 июня.