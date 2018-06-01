Ким Чен Ын передал письмо Трампу
Об этом сообщает издание Reuters.
Отмечается, что встреча Ким Чен Чола и Трампа должна состояться сегодня в Белом доме, хотя в администрации американского главы еще не сообщают всех деталей относительно этого.
Также пока неизвестно, что именно написал в письме лидер Северной Кореи, хотя этот его жест рассматривают как показатель того, что встреча Ким Чен Ына и Трампа все же состоится.
При этом Ким Ен Чол вчера провел переговоры с государственным секретарем США Майклом Помпео в Нью-Йорке, во время чего они также обсуждали детали предстоящего саммита между лидерами двух стран.
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Напомним, что американский президент 24 мая отменил встречу с Ким Чен Ыном из-за открытой вражды северокорейского режима в отношении США.
В КНДР же были удивлены таким решением и резко начали хвалить Трампа. Последний положительно оценил реакцию Северной Кореи на его решение отменить саммит и уже на следующий день заявил, что встреча с Ким Чен Ыном еще возможна 12 июня.
29 мая стало известно, что представители Северной Кореи и США должны встретиться в Сингапуре в рамках подготовки к встрече Ким Чен Ына и Трампа. В Белом доме впоследствии также подтвердили, что будут готовы повести саммит 12 июня.
- Напомним, 27 апреля лидер КНДР впервые за 65 лет прибыл в Южную Корею на официальные переговоры.
- Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении.
- США и КНДР договорились о дате и месте исторического саммита с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
- В обмен на безъядерный статус США пообещали КНДР инвестиции.
- КНДР начала демонтаж ядерного полигона и пустила туда журналистов Южной Кореи.
- 26 мая премьер-министр Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел неожиданную и теплую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на границе между обоими государствами.
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