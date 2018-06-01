Кто будет представлять Украину на "Играх непокоренных". Список
Об этом сообщает пресс-служба "Игр непокоренных".
1 июня организационный комитет Игр Непокоренных в Украине объявил имена 15 человек, в октябре этого года представят Украину на Invictus Games в австралийском Сиднее. Отмечается, что в число участников сборной впервые вошли представители всех украинских оборонных институтов.
"В общем, конкуренция в этом году была очень серьезной. В прошлом году на Национальном Играх соревновались 106 участников, сейчас - 172, из которых 68 попали в финальный отбор. В сборную 2018 мы можем взять, в соответствии с квотой, выделенной для Украины, только 15 человек" , - рассказывает Оксана Горбач, координатор проекта Игр Непокоренных в Украине.
Ключевым квалификационным условием участия в сборной было приобретение кандидатом травмы, заболевания или ранения во время или в результате исполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий на территории проведения АТО, в ходе миротворческих операций с участием Украины.
Состав сборной Украины на "Игры непокоренных-2018":
1.Александр Белобоков - ветеран ВС Украины, Мариуполь
2.Александр Гавриленко - Национальная полиция Украины, участник АТО, Чернигов
3.Юрий Дмитренко - Патрульная полиция ЧП Украина, участник АТО, Киев
4.Александр Зозуляк - ветеран ВС Украины, Национальная полиция Украина, Киев
5.Сергей Ильницкий - Украинский добровольческая армия, Киев
6.Владимир Король - ветеран ВС Украины, Киев
7.Майя Москвич - ветеран МВД, участница АТО, Луцк
8.Богдан Оксентюк - Национальная гвардия Украины, участник АТО и ООС, Львов
9.Евгений Олексенко - МВД, ветеран АТО, Запорожье
10.Василий Омельченко - ВС Украины, Харьков
11.Андрей Усач - ветеран ВС Украины, Березно, Ривненская область
12.Денис Фищук - ветеран СБУ, участник АТО, Черкассы
13.Александр Чалапчий - ветеран ВС Украины, Осиповка, Кировоградская область
14.Сергей Шимчак - ветеран ВС Украины, Львов
15.Виктор Шинкарук г. Государственная пограничная служба Украины, участник АТО, Хмельницкий
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