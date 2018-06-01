Кто будет представлять Украину на "Играх непокоренных". Список

1 июня, 2018, 18:50

Организационный комитет "Игр Непокоренных" в Украине определились с представителями на соревнованиях 2018 года

Об этом сообщает пресс-служба "Игр непокоренных".

1 июня организационный комитет Игр Непокоренных в Украине объявил имена 15 человек, в октябре этого года представят Украину на Invictus Games в австралийском Сиднее. Отмечается, что в число участников сборной впервые вошли представители всех украинских оборонных институтов.

"В общем, конкуренция в этом году была очень серьезной. В прошлом году на Национальном Играх соревновались 106 участников, сейчас - 172, из которых 68 попали в финальный отбор. В сборную 2018 мы можем взять, в соответствии с квотой, выделенной для Украины, только 15 человек" , - рассказывает Оксана Горбач, координатор проекта Игр Непокоренных в Украине.

Ключевым квалификационным условием участия в сборной было приобретение кандидатом травмы, заболевания или ранения во время или в результате исполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий на территории проведения АТО, в ходе миротворческих операций с участием Украины.

Состав сборной Украины на "Игры непокоренных-2018":

1.Александр Белобоков - ветеран ВС Украины, Мариуполь

2.Александр Гавриленко - Национальная полиция Украины, участник АТО, Чернигов

3.Юрий Дмитренко - Патрульная полиция ЧП Украина, участник АТО, Киев

4.Александр Зозуляк - ветеран ВС Украины, Национальная полиция Украина, Киев

5.Сергей Ильницкий - Украинский добровольческая армия, Киев

6.Владимир Король - ветеран ВС Украины, Киев

7.Майя Москвич - ветеран МВД, участница АТО, Луцк

8.Богдан Оксентюк - Национальная гвардия Украины, участник АТО и ООС, Львов

9.Евгений Олексенко - МВД, ветеран АТО, Запорожье

10.Василий Омельченко - ВС Украины, Харьков

11.Андрей Усач - ветеран ВС Украины, Березно, Ривненская область

12.Денис Фищук - ветеран СБУ, участник АТО, Черкассы

13.Александр Чалапчий - ветеран ВС Украины, Осиповка, Кировоградская область

14.Сергей Шимчак - ветеран ВС Украины, Львов

15.Виктор Шинкарук г. Государственная пограничная служба Украины, участник АТО, Хмельницкий