Крупнейшую в мире пресноводную жемчужину "Спящий лев" продали за 320 тыс. евро

1 июня, 2018, 15:36

В Нидерландах продали с аукциона самую большую в мире пресноводную жемчужину "Спящий лев" весом более 150 граммов

Об этом сообщает ВВС.

Драгоценность, которой некогда владела российская императрица Екатерина II, продали за 320 тыс. евро. Аукционный дом Venduehuis заявил, что эту жемчужину продали с аукциона впервые за 240 лет. При этом "Спящего льва" надеялись продать по меньшей мере 340 тыс. евро.

Эксперты, которые изучали жемчужину на протяжении последних 20 лет, определили, что несмотря на странную форму, она сформировалась естественно и является крупнейшей пресноводной жемчужиной в мире из известных человечеству. Считают, что жемчужина сформировалась в реках Китая между 1700 и 1760 годами, а затем попала в Европу.

По информации Venduehuis, жемчужина попала на европейский континент через "Голландскую Ост-Индийскую компанию" вопреки запрету династии Цен на экспорт крупных жемчужин из Китая. Первым ее владельцем был главный бухгалтер компании Гендрик Конрад Сандер. После его смерти в 1778 году жемчужину выставили на аукционе в Амстердаме, где ее приобрела российская императрица.

Позже жемчужина переходила из рук в руки, путешествуя по всей Европе. Ее владельцами были купцы, ювелиры и аристократы. В 1979 году жемчужину приобрело Амстердамское жемчужное общество, которое и продало ее с аукциона Venduehuis.