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Компания "М. С. Л." поддержала молодых начинающих режиссеров на кинофестивале "Молодость"


фото: uain.media
Кинофестиваль “Молодость” и оператор государственных лотерей "М.С.Л." поддерживают молодых украинских режиссеров

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Компания уже восемнадцать лет является спонсором гран-при кинофестиваля, в этом году основным партнером молодости стала лотерея "Лото - Забава". Вместе они запустили конкурс "Молодость - беспроигрышная лотерея" в рамках Shoot & Play. Начинающих художников поощряли создавать видеоролики длиной всего 1 минуту, в которых была бы отражена тема социальной важности лотерей в мире. Вознаграждением является денежная премия в размере 1000 долларов США за первое место в конкурсе и презентация работы-победителя на торжественном закрытии кинофестиваля "Молодость", который состоится уже в это воскресенье.
 
"Тема была проста - дать возможность молодым художникам одноминутным видео, через соцсети показать какие они видят benefits (польза - перевод с англ.) От лотерей, которые видят аналогии между лотереями и молодостью. Общий срок проведения был полтора года за это время, это собственно не только прием работ, это целая обучающая компания и информационная кампания, которую мы посвятили для того, чтобы помочь тем людям, которые хотят сделать первые шаги в киноискусстве написать сценарий, снять какое-то видео, помочь им быть какой-то конструктивной критикой "- подчеркнул директор по маркетингу компании "М. С. Л." Павел Вайсера.
 
 Результаты конкурса будут объявлены 3 июня, вместе с результатами основной конкурсной программы фестиваля Молодость. По словам организаторов, это первый такой проект, однако впереди еще много подобных конкурсов и акций.
 
"Мы давно начали эту работу, очень благодарны компании" М.С.Л ", которая работает с нами уже по крайней мере 17-18 лет. Это хороший пример и я думаю, что сегодня у нас в правительстве работают достаточно квалифицированные люди, которые должны разобраться, что налоги не должны собираться в одну корзину. Они должны распределяться целенаправленно и в том числе в первую очередь на культуру ", - отметил генеральный директор КФ" Молодость "Андрей Халпахчи.

 

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