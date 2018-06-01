КНДР и Южная Корея возобновили мирные переговоры на высшем уровне
Об этом сообщает Associated Press.
Сеул видит эти переговоры важным шагом для укрепления доверия в отношениях с Пхеньяном на фоне попыток США убедить КНДР отказаться от ядерного оружия.
Южнокорейское министерство объединения сообщило, что высокопоставленные официальные лица двух стран на утренней сессии встречи в приграничной деревне Пханмунджом обменялись мнениями о создании отделения связи в северокорейском пограничном городе Кэсон и организации совместного мероприятия для празднования "Декларации 15 июня" о мире, принятой после первого межкорейского саммита в 2000 году.
Южная Корея также предложила провести военные переговоры об уменьшении напряженности на их границе, а также переговоры с участием Красного Креста для воссоединения семей, разделенных войной на полуострове в 1950-1953 годах, говорится в сообщении министерства.
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Также стороны могут обсудить выступления сборных команд в некоторых видах спорта на Азиатских играх в августе.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который дважды встречался с Ким Чен Ыном за последние два месяца, сказал, что прогресс в межкорейском примирении станет важной частью международных усилий по разрешению ядерного противостояния с Северной Кореей, поскольку Пхеньян не откажется от своей ядерной программы, если не почувствует гарантий безопасности.
- Напомним, 27 апреля лидер КНДР впервые за 65 лет прибыл в Южную Корею на официальные переговоры.
- Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении.
- США и КНДР договорились о дате и месте исторического саммита с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
- В обмен на безъядерный статус США пообещали КНДР инвестиции.
- КНДР начала демонтаж ядерного полигона и пустила туда журналистов Южной Кореи.
- 26 мая премьер-министр Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел неожиданную и теплую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на границе между обоими государствами.
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