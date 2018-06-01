КНДР и Южная Корея возобновили мирные переговоры на высшем уровне

1 июня, 2018, 17:44

Северная и Южная Корея в пятницу возобновили мирные переговоры на высшем уровне

Об этом сообщает Associated Press.

Сеул видит эти переговоры важным шагом для укрепления доверия в отношениях с Пхеньяном на фоне попыток США убедить КНДР отказаться от ядерного оружия.

Южнокорейское министерство объединения сообщило, что высокопоставленные официальные лица двух стран на утренней сессии встречи в приграничной деревне Пханмунджом обменялись мнениями о создании отделения связи в северокорейском пограничном городе Кэсон и организации совместного мероприятия для празднования "Декларации 15 июня" о мире, принятой после первого межкорейского саммита в 2000 году.

Южная Корея также предложила провести военные переговоры об уменьшении напряженности на их границе, а также переговоры с участием Красного Креста для воссоединения семей, разделенных войной на полуострове в 1950-1953 годах, говорится в сообщении министерства.

Читайте также: Потепление на 38-й параллели. Стала ли Корея ближе к завершению 70-летней войны

Также стороны могут обсудить выступления сборных команд в некоторых видах спорта на Азиатских играх в августе.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который дважды встречался с Ким Чен Ыном за последние два месяца, сказал, что прогресс в межкорейском примирении станет важной частью международных усилий по разрешению ядерного противостояния с Северной Кореей, поскольку Пхеньян не откажется от своей ядерной программы, если не почувствует гарантий безопасности.