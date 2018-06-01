Климкин и глава МИД Германии полетели на Донбасс

1 июня, 2018, 10:37

Министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Гайко Маас отправились в Мариуполь

Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил директор политического департамента украинского МИД Алексей Макеев.

"С лучшими украинскими пилотами этих Angry Birds министры Климкин и Маас отправляются на линию соприкосновения. Покажем немецким партнерам ужасные последствия кремлевской агрессии против Украины и разрешающей Москвой войны против всего цивилизованного мира", - подчеркнул он.

Отметим, вчера Маас впервые прибыл в Украину и провел переговоры с президентом Петром Порошенко. Они обсудили "Северный поток" и политзаключенных.