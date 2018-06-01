Климкин и глава МИД Германии полетели на Донбасс
Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил директор политического департамента украинского МИД Алексей Макеев.
"С лучшими украинскими пилотами этих Angry Birds министры Климкин и Маас отправляются на линию соприкосновения. Покажем немецким партнерам ужасные последствия кремлевской агрессии против Украины и разрешающей Москвой войны против всего цивилизованного мира", - подчеркнул он.
Отметим, вчера Маас впервые прибыл в Украину и провел переговоры с президентом Петром Порошенко. Они обсудили "Северный поток" и политзаключенных.
С наилучшими пилотами этих Angry Birds министры @PavloKlimkin @HeikoMaas отправляются к линии соприкосновения. Покажем немецким партнерам ужасные последствия кремлевской агрессии против Украины и вседозволенной Москвой войны против всего цивилизованного мира pic.twitter.com/IymsOz1Aj7— Oleksii Makeiev (@Makeiev) 1 июня 2018 г.
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