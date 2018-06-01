Главу МИДа Германии удивил масштаб разрушений Широкиного, - Жебривский
Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.
1 июня главы МИДов Германии и Украины побывали в прифронтовом Бердянском,. где пообщались с местными жителями.
"Главное, что всех беспокоит, - когда наступит мир. Павел Климкин заверил, что на дипломатическом уровне делается все возможное, чтобы Россия вывела своих наемников и согласилась перекрыть российско-украинскую государственную границу”, - говорится в сообщении.
По словам Жебривского, люди просили починить дорогу и продлить автобусный маршрут с Сопиного в Бердянское.
"В сопровождении наблюдателей миссии ОБСЕ Павел Климкин и Гайко Маас побывали на точке наблюдения вблизи Широкиного. Министр иностранных дел Германии был поражен масштабом разрушений в поселке. Заверил, что "будет всячески способствовать делу урегулирования вооруженного конфликта в Украине", - подытожил он.
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