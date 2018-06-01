Финляндия хочет внести в список ЮНЕСКО свои сауны и скрипичные традиции

1 июня, 2018, 16:29

Финляндия предлагает включить в список нематериального наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) финскую сауну и народные музыкальные традиции игры на скрипке в общине Каустинен

Об этом сообщили в Министерстве образования и культуры и Музейном ведомстве Финляндии, передает Yle.

Финские банные традиции хотят представить на первой презентации Финляндии в списке ЮНЕСКО "Нематериальное культурное наследие" в марте 2019 года, а традиции шпильманов с Каустинена - годом позже.

Народные музыкальные традиции в общине Каустинен региона Центральная Похьянмаа представляют собой особый стиль игры на скрипке так называемых шпильманов - народных музыкантов, которые выступали на свадьбах и других сельских праздниках.

Сейчас эти музыкальные традиции активно поддерживают, в частности, благодаря фестивалю народной музыки Kaustinen Folk Music Festival, который проводится каждое лето на протяжении уже более 50 лет.