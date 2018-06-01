Финляндия хочет внести в список ЮНЕСКО свои сауны и скрипичные традиции
Об этом сообщили в Министерстве образования и культуры и Музейном ведомстве Финляндии, передает Yle.
Финские банные традиции хотят представить на первой презентации Финляндии в списке ЮНЕСКО "Нематериальное культурное наследие" в марте 2019 года, а традиции шпильманов с Каустинена - годом позже.
Народные музыкальные традиции в общине Каустинен региона Центральная Похьянмаа представляют собой особый стиль игры на скрипке так называемых шпильманов - народных музыкантов, которые выступали на свадьбах и других сельских праздниках.
Сейчас эти музыкальные традиции активно поддерживают, в частности, благодаря фестивалю народной музыки Kaustinen Folk Music Festival, который проводится каждое лето на протяжении уже более 50 лет.
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