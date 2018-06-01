Еспресо покажет документальный фильм "Процесс: российское государство против Олега Сенцова"

1 июня, 2018, 12:37

В дни, когда по всему миру проходят акции в поддержку Олега Сенцова - украинского режиссера, незаконно заключенного в России, телеканал Еспресо представит зрителям документальную ленту "Процесс: российское государство против Олега Сенцова"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Фильм Аскольда Курова рассказывает о суде над Сенцоым и попытках семьи, друзей и адвокатов освободить режиссера из тюрьмы. Название ленты - "Процесс" - отсылает к кафкианскому абсурду, показывая, как в тоталитарном государстве жертвой бюрократической машины может стать любой человек.

"Иногда бывает трудно оставаться простым наблюдателем. Этот фильм - возможность найти и проявить поддержку Олегу не только от нас, но и от многих людей по всему миру", - объяснил свои мотивы Куров.

"Процесс" был снят при поддержке Эстонии, Польши и Чехии.

Международная премьера фильма состоялась во внеконкурсной программе на 67-м Берлинском кинофестивале. Показ был организован совместно с Европейской киноакадемией, которая на протяжении трех лет призывает к освобождению Сенцова. Письмо с таким требованием своего времени подписали десятки европейских кинематографистов - Вим Вендерс, Кен Лоуч, Агнешка Голланд, Педро Альмодовар и другие.

Аскольд Куров – российский документалист, выпускник Мастерской документального кино Марины Разбежкиной. Основная тематика его работ – проблемы прав человека и социальные конфликты в современной России.

Программный директор Еспресо Мария Гурская отмечает: "К созданию ленты "Процесс" включились и украинские кинопродюсеры – в частности, Анна Паленчук - соучредитель кинокомпании 435 FILMS и украино-грузинской компании MAQ-ENTERTAINMENT, член Национальной киноакадемии Украины. Мы пригласили Анну к нам на программу рассказать о работе над фильмом, а также о ходе международной кампании #SaveOlegSentsov, которую она организовывает вместе с другими активистами и правозащитниками. Интервью состоится в прямом эфире непосредственно перед показом фильма - в субботу в 17:00".

Фильм "Процесс: российское государство против Олега Сенцова" можно просмотреть на Еспресо в субботу, 2.06, в 17:30 с повтором в 23:00.