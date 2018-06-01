ЕБРР и доноры выделили 35 млн евро на Грибовицкую свалку
1 июня, 2018, 14:18
Европейский банк реконструкции и развития и международные доноры выделили Львову 35 млн евро для рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Грибовичах
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Подписание кредитного соглашения состоялось при участии заместителя директора ЕБРР в Украине Марины Петров и городской власти Львова.
Отмечается, что 25 млн евро из этих средств будут предоставлены на выгодных кредитных условиях сроком на 13 лет (начиная с 2018 года) и еще 10 млн евро будут предоставлены на условиях гранта, который возвращать не нужно.
Средства направят на рекультивацию Грибовицкой свалки и строительство во Львове завода по механико-биологической переработки отходов. Предполагается, что город введет современные подходы к вторичной переработки и управлению отходами.
- Напомним, ранее руководитель программы обращения с твердыми бытовыми отходами во Львове Кристофер Раунд заявил, что рекультивация Грибовицкой свалки займет минимум пять лет.
- Напомним, 29 мая в селе Большие Грибовичи Жовковского района на территории свалки возник пожар.
- На свалке произошел обвал твердых бытовых отходов, в результате чего под завалами оказалось трое спасателей.
- Государственная экспертиза показала, что причиной пожара на Грибовицкой свалке под Львовом стало самовозгорание из-за несоблюдения технологических норм.
- В сентябре 2017 года Львовский горсовет подала в ЕБРР заявку на получение кредита для финансирования строительства мусороперерабатывающего завода.
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