ЕБРР и доноры выделили 35 млн евро на Грибовицкую свалку

1 июня, 2018, 14:18

Европейский банк реконструкции и развития и международные доноры выделили Львову 35 млн евро для рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Грибовичах

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Подписание кредитного соглашения состоялось при участии заместителя директора ЕБРР в Украине Марины Петров и городской власти Львова.

Отмечается, что 25 млн евро из этих средств будут предоставлены на выгодных кредитных условиях сроком на 13 лет (начиная с 2018 года) и еще 10 млн евро будут предоставлены на условиях гранта, который возвращать не нужно.

Средства направят на рекультивацию Грибовицкой свалки и строительство во Львове завода по механико-биологической переработки отходов. Предполагается, что город введет современные подходы к вторичной переработки и управлению отходами.