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Чиновника "Укрзализныци" поймали на взятке в 350 тысяч


фото: gpu.gov
Правоохранители разоблачили чиновника "Укрзализныци" на получении 350 тысяч гривень "отката"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в городе Киеве в Facebook.

Правоохранители установили, что чиновник "Укрзализныци", с привлечением сообщника, требовал от учредителя субъекта хозяйствования почти 350 тыс. гривень неправомерной выгоды за решение вопроса о перечислении денежных средств по уже заключенному договору по уборке помещений и прилегающей территории харьковского вокзала.

Оперативники спецслужбы под процессуальным руководством местной прокуратуры задержали злоумышленников в ходе контроля за совершением преступления в помещении вокзальной станции Харьков-Пассажирский после передачи всей суммы неправомерной выгоды.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении по статье "Получение взятки в особенно большом размере или служебным лицом" и избрания меры пресечения.

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