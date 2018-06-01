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Бумага закончилась. Венесуэльское метро стало бесплатным из-за отсутствия билетов

В столице Венесуэлы Каракасе проезд стал бесплатным из-за того, что закончилась бумага для печати билетов

Об этом пишет Reuters.

Метрополитен венесуэльского Каракаса начал обслуживать пассажиров бесплатно. причиной стало отсутствие бумаги, на которой печатают билеты для проезда.

По словам источника, бумага, которую использовали для печати, закончилась. Раньше ее закупали за границей, и год назад правительство прекратило выделять средства на эту бумагу. Запасы метрополитена закончились, поэтому сейчас они вынуждены пускать людей бесплатно.

Руководство метрополитена назвало другую причину, почему контроллеров забрали со станций и турникеты стали открытыми. По словам главы компании Сезара Веги, контролеров убрали лишь с нескольких станций, чтобы оптимизировать работу персонала.

 
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